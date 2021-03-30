76% доз введенных вакцин в мире приходится на 10 стран, большинство из которых богатые, - глава ВОЗ Гебрейесус
Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Факты".
По его словам, ВОЗ обеспокоена таким распределением препарата от COVID-19.
"Пока вакцины от COVID-19 сейчас распространяются в мире, а 177 стран начали вакцинацию, распределение все еще является чрезвычайно неровным. Слишком много медицинских работников и приоритетных групп все еще ждут вакцинации во многих местах", - сообщил он.
Как отметил Гебрейесус, из 576 млн введенных доз вакцин 76% попали только 10 странам, большинство из которых имеют высокие доходы.
"Пока мы говорим, что шесть стран хотят начать вакцинацию, но пока не имеют доступа к препарату", - добавил он.
ВОЗ призывает другие страны присоединиться к решению проблемы с распределением вакцины, особенно G-20 и международные финансовые учреждения.
Напомним, ВОЗ подготовила результаты расследования о происхождении коронавируса в Китае.
Согласно ему, как наиболее вероятный вариант рассматривается передача вируса от летучей мыши к человеку через другое животное.