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76% доз введенных вакцин в мире приходится на 10 стран, большинство из которых богатые, - глава ВОЗ Гебрейесус

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76% доз введенных вакцин в мире приходится на 10 стран, большинство из которых богатые, - глава ВОЗ Гебрейесус
Сейчас 76% вакцины от коронавируса во всем мире приходится только на 10 стран.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Факты".

По его словам, ВОЗ обеспокоена таким распределением препарата от COVID-19.

"Пока вакцины от COVID-19 сейчас распространяются в мире, а 177 стран начали вакцинацию, распределение все еще является чрезвычайно неровным. Слишком много медицинских работников и приоритетных групп все еще ждут вакцинации во многих местах", - сообщил он.

Как отметил Гебрейесус, из 576 млн введенных доз вакцин 76% попали только 10 странам, большинство из которых имеют высокие доходы.

"Пока мы говорим, что шесть стран хотят начать вакцинацию, но пока не имеют доступа к препарату", - добавил он.

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ВОЗ призывает другие страны присоединиться к решению проблемы с распределением вакцины, особенно G-20 и международные финансовые учреждения.

Напомним, ВОЗ подготовила результаты расследования о происхождении коронавируса в Китае.

Согласно ему, как наиболее вероятный вариант рассматривается передача вируса от летучей мыши к человеку через другое животное.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Соціаліст Гебрейєсус, як справжній люмпен плутає наслідки з причинами. Ці десять країн тому і багаті, що дбають по своїх громадян і в першу чергу по їхнє здоров'я і добробут. Бо лише здорові люди, у яких немає проблем здатні повноцінно працювати на розбудову держави, примножуючи її і власні багатства. З таким ставленням до власних громадян, яке демонструє Україна, вона не буде багатою. Не пишу "ніколи не буде", бо сподіваюся, що це зміниться. Правда не при цій владі.
  • Sergii Ustim
    А что наш Украинский олигархат, помог с вакцинированием стране? Отож, хотя стали только богаче. Так что смотрите лохи "сватов", и помалкивайте.
  • Матвей Хижняк
    Не богатые, а меньше казнокрадов, с адекватной внутренней политикой и развитием экономической сферы страны, а мы - маємо те, що маємо...
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