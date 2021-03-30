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"Британский" штамм коронавируса сегодня фактически терроризирует Украину, - Степанов. ВИДЕО

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Украинские врачи научились бороться против "британского" штамма COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Британский вирус более заразный, более "молодой", с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной. Он укладывает в реанимацию даже молодых людей без сопутствующих заболеваний. Наши врачи научились бороться и против этого штамма", - отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что "британский" штамм коронавируса сегодня "фактически терроризирует" Украину.

Ранее сообщалось, что после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь случаи "постковидного синдрома" участились. Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.

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Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Бреше Степанов. Україну сьогодні тероризує некомпетентна злодійська влада зелених бариґ. Підтверджено пальто самого Степанова.
  • Vadim Slivkanich
    Брехня, Україну тероризує Стєпанов.
  • Sergii Ustim
    И какие ваши действия, мычание с экранов?
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