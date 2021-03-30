Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Канаде и Австралии за введение санкций в отношении ряда физлиц и компаний из РФ в связи со строительством Крымского моста.

Автор: Ірина Дашківська