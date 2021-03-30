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Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму

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Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Канаде и Австралии за введение санкций в отношении ряда физлиц и компаний из РФ в связи со строительством Крымского моста.

"Я благодарен Канаде и Австралии за дополнительное повышение для РФ цены за продолжающуюся оккупацию Крыма и массовые нарушения прав человека на полуострове. Кампания по постоянному повышению санкционного давления на Кремль будет продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины", - написал Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 29 марта Канада ввела санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму. Вслед за ней ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив Австралия.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Ще залишилося подякувати Україні. Але нема за що. Зелені справжніх санкцій не ведуть. Лише імітують.
  • Стрелок
    Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9461
  • Чайка Київ
    ВАЗеленський знімає, кажуть, на прохання кацапських попів.
    "Зеленский досрочно снял санкции с братьев Ананьевых и Башкирской содовой компании принимавших участие в строительстве керчинского моста"
    За одне і з екс-міністра динири івакіна.
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