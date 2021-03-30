Новые типы вакцин от коронавируса потребуются миру в течение ближайших 12 месяцев, - ученые

Распространение новых штаммов коронавируса COVID-19 диктует необходимость в создании модифицированных типов вакцин в течение последующего года или даже раньше.

Об этом сообщило издание The Guardian, ссылаясь на опрос 77 специалистов из 28 стран мира, проведенный НКО People's Vaccine Alliance, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За такой график разработки новых вакцин высказались две трети респондентов, а примерно одна треть считает, что речь идет о девяти месяцах или меньше.

При этом 88% экспертов полагают, что малые масштабы вакцинации от COVID-19 в ряде стран увеличивает вероятность возникновения новых разновидностей вируса, устойчивых к вакцинам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 76% доз введенных вакцин в мире приходится на 10 стран, большинство из которых богатые, - глава ВОЗ Гебрейесус

В опросе принимали участие вирусологи, эпидемиологи, специалисты по инфекционным заболеваниям, в частности, из таких научных учреждений как американский университет Джонса Хопкинса, Йельский университет, Имперский колледж Лондона, Эдинбургский университет.

"Новые мутации возникают каждый день. Иногда они находят нишу, которая подходит им больше, чем их предшественникам. Эти везучие варианты могут передаваться более эффективно и потенциально избегать иммунного ответа, (выработанного людьми - ИФ) в отношении предыдущих штаммов вируса", - заявил доцент эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсалес.

Также читайте: Вакцина AstraZeneca меняет название на Vaxzevria: Переименование не влечет за собой каких-либо других изменений

Тем временем, отмечает The Guardian, пока такие государства как США и Великобритания привили хотя бы одной дозой вакцины более четверти населения и обеспечили себя поставками сотен миллионов доз препарата, другие страны вроде ЮАР и Таиланда вакцинировали менее 1% жителей. В некоторых странах вакцинация еще не начиналась.

Руководство COVAX - глобальной инициативы по обеспечению равного доступа к вакцинам против коронавируса COVID-19 - надеется привить в 2021 году 27% населения стран с низким уровнем доходов. Однако председатель People's Vaccine Alliance Макс Лоусон отметил, что такие темпы вакцинации силами COVAX, если их еще удастся достигнуть, "попросту не являются достаточно хорошими".