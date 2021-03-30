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Нам потребуется много времени для точного определения происхождения COVID-19, - эксперт ВОЗ

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Нам потребуется много времени для точного определения происхождения COVID-19, - эксперт ВОЗ
Спецпосланник ВОЗ по вопросу коронавируса Дэвид Набарро полагает, что будет чрезвычайно сложно выявить, каким образом появился этот вирус, вызвавший пандемию.

"Выяснить происхождение вируса, попытаться объяснить, откуда пошла болезнь - чрезвычайно сложная задача", - приводит его слова агентство ЭФЭ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не знаем точно о происхождении ВИЧ, мы не знаем о происхождении Эболы, и нам потребуется много времени, чтобы точно выяснить происхождение COVID-19", - сказал Набарро, комментируя предстоящую публикацию доклада ВОЗ.

Он отметил, что организация работает над рядом гипотез, однако это займет определенное время.

ВОЗ позже во вторник планирует обнародовать доклад о визите миссии специалистов организации в Ухань (Китай), которая должна была определить источники происхождения коронавируса.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Крэйда Гібсон
    А какая разница какое у него происхождение?
  • Michael Vigovsky
    Да, много им понадобится, чтобы на самих себя не выйти.
  • Павел Орехов c16ceb45
    Достали своим бредом про летучих мышей и котов. Если китайцы год в Ухань никого не пускали то за это время они подчистили все концы.
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