В Ивано-Франковской области сворачивают мобильный госпиталь для СOVID-пациентов
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На Прикарпатье сворачивают мобильный госпиталь для COVID-пациентов, который работал на территории Богородчанской райбольницы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа сообщил генеральный директор КНП "Богородчанская центральная больница" Иван Коляджин.
"Мобильный госпиталь начинают сворачивать. Сейчас работают бригады ", - сообщил Коляджин.
По его словам, неделю назад медики перевели в лечебный корпусу Богородчанской больницы последнего пациента из мобильного госпиталя.
Сейчас в этой больнице развернуты 250 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. На лечении находятся 100 COVID-больных.
"Больные поступают с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Если весной их лечение продолжалось 10-12 дней, то теперь 18-25 дней ", - отметил Коляджин.