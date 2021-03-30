В Раде собрали более 150 подписей для внеочередного заседания по событиям на Донбассе, - "слуга народа" Устенко

Народные депутаты собрали более 150 подписей для проведения еще одного внеочередного заседания ВР во вторник для принятия заявления об обращении к международным организациям и иностранным государствам в связи с гибелью четырех военнослужащих на востоке Украины.