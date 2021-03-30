Коррупцию на таможне победить реально, - глава Минфина Марченко

Коррупцию на таможне победить можно, однако не так быстро. Это не вопрос политической воли, а вопрос среды самой таможни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом глава Минфина заявил в эфире одного из телеканалов.

Так, отвечая на вопрос, реально ли побороть коррупцию на таможне, Марченко заявил: "Реально. Это не вопрос политической воли, это история с более сложными решениями, чем просто взять и принять политическое какое-то решение", - отметил министр.

По словам Марченко, это вопрос смены среды.

"Эту среду вы не сможете быстро изменить. От таможни зависит около 50 поступлений в госбюджет. Это ежедневное перемещение товаров через границу: экспорт, импорт. Это около 13-14 тыс. таможенников, которые постоянно работают. Поэтому политической воли недостаточно", - подчеркнул глава Минфина.

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