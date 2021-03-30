На месте аварии поезда Интерсити "Киев-Запорожье" поднято уже 3 вагона, - "Укрзализныця"

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) продолжает восстановительные работы на месте аварии поезда "Интерсити" Киев - Запорожье, которая произошла 29 марта, поднято уже 3 вагона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил и.о. члена правления компании, директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

"На перегоне возле ст. Славгород продолжаются восстановительные работы. 3 вагона подняты. Мы пропустили утренний Интерсити 737 из Запорожья и сейчас начнет работать техника для последующего восстановления, поэтому перегон будет закрыт для работ", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На участке железной дороги, на котором под Запорожьем поезд сошел с рельсов, восстановили движение, - "Укрзализныця"

По его словам поезда из и вМариуполь, Новоалексеевку, Запорожье будут пущены в объезд.

"Каждого пассажира мониторим и к месту назначения доставим - в Днепре будут работать автобусы для подвоза и машины к меньшим станциям. Задержки будем минимизировать и давать постоянно обновление статуса", - резюмировал Перцовский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в 50 км от Запорожья с рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда "Интерсити+". Никто не пострадал, всех пассажиров доставили в Запорожье резервным поездом. "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины аварии.