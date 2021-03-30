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В Польше свыше 2 млн человек получили две дозы вакцины от коронавируса, у нас - всего двое украинцев. А Рада на внеочередном заседании будет осуждать разрисовывание дверей ОПУ, - Шабунин

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В Польше свыше 2 млн человек получили две дозы вакцины от коронавируса, у нас - всего двое украинцев. А Рада на внеочередном заседании будет осуждать разрисовывание дверей ОПУ, - Шабунин
В настоящее время в Украине есть более весомые поводы для проведения внеочередного заседания ВР, нежели факт разрисовывания дверей Офиса Президента.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"В Польше более двух миллионов получили две дозы вакцины от коронавируса, в Украине - два человека. На "Большую стройку" Зеленского потрачено более 100 млрд грн. 20% - коррупционная маржа, например, на ремонте полтавской трассы (оплаченного из Фонда противодействия COVID-19). При этом Рада собирается на внеочередное заседание, чтобы осудить разрисовывание дверей офиса Зеленского", - подчеркивает Шабунин.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Имярек
    Главноє, што нє Порошенко, правда, Шабунін?
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Вопрос разрисованной двери нужно решать на уровне ООН и международных партнеров.
  • Чинганчгук
    Олег , не в национальности дело - это я тебе как индеец пишу))
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