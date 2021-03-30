Реанимация г. Первомайский на Харьковщине забита больными коронавирусом. Мы не в состоянии обеспечить такой поток, - мэр Бакшеев
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр города Николай Бакшеев, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, за минувшие выходные в городе зафиксировано пять смертей от коронавируса.
"На кислородной поддержке сейчас находится 45 человек. Это те люди, которые не могут самостоятельно дышать и нуждаются в кислородной терапии. Реанимационное отделение также перегружено. На шесть плановых коек количество госпитализированных достигает до 10 человек", - рассказал он.
По его словам, за сутки в больнице используют 60 баллонов с кислородом для поддержания дыхания.
"Это очень много. Мы не в состоянии обеспечить такой поток", - добавил городской голова.
В связи с этим он призвал местных жителей быть внимательным к своему здоровью, соблюдать противоэпидемические меры, а при первых симптомах ОРВИ обращаться к семейному врачу.