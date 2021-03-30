У Украины есть договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19,- Степанов

У Украины есть договоренности и контракты на поставку более 22 млн доз вакцин от коронавирусной болезни COVID-19 от различных мировых производителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сделаем все от нас зависящее и защитим украинцев от мировой пандемии COVID-19. Для этого мы имеем договоренности и контракты на более чем 22 млн доз вакцин от различных мировых производителей", - заявил Степанов.

Он добавил, что это все мировые компании AstraZeneca, Pfizer, Novovax и Sinovac.

"Дальше мы будем продолжать заключать контракты и получать вакцины, в том числе от других производителей", - отметил он.

Министр отметил, что это как прямые контракты, так и контракты в рамках мировой инициативы COVAX.

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Напомним, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жильцы и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине в настоящее время прививки делают вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии компании AstraZeneca.

С начала кампании по вакцинации от коронавируса привились 212 тыс. 898 людей.