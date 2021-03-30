На столичный Госпиталь ветеранов войны "Лесная Поляна" подали в суд: Учреждение якобы нарушает постановление Кабмина о плановых госпитализациях

Руководство Госпиталя ветеранов войны "Лесная Поляна" готовится в суду. Учреждением проводятся плановые госпитализации, что запрещено Постановлением Кабмина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила руководитель госпиталя Ксения Возницына.

По ее словам, с начала карантина, в конце марта 2020 работа Госпиталя по лечению пациентов была приостановлена из-за общегосударственных требований, что продолжалось около двух с половиной месяцев.

"Каждый день видим с командой результаты работы: благодаря улучшению психического и физического состояния многим удалось выйти из тяжелых степеней депрессии и тревожных состояний, преодолеть кризисные состояния, вернуться или найти работу, адаптироваться к вызовам пандемии, значительно улучшить качество жизни и т. И вот в один прекрасный день, в феврале, в Госпиталь прибывает инспектор Госпродпотребслужбы в сопровождении муниципальной стражи для срочной проверки из-за жалобы физического лица в которой указано: пациенты в Госпитале находятся без ПЦР-теста, массово болеют работники и пациенты, не соблюдаются заведением никакие нормы эпидемического порядке, просьба принять меры", - рассказала Возницына.

По ее словам, заявителем указанна срочность проверки в то время, когда Возницына взяла отпуск на 5 дней, который не брала давно.

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"Конечно, все перечисленное в жалобе, не было подтверждено во время проверки, но выводом стало указание того, что учреждением проводятся плановые госпитализации (что запрещено Постановлением КМ Украины), как административное нарушение. Что также не соответствует действительности. Потому что и само Постановление отмечает, что кроме острых состояний, таких как инфаркт, инсульт, онкологическая, паллиативная помощь и роды госпитализация возможна, если отсрочка соответствующей помощи может нанести вред здоровью или жизни пациентов, что и является абсолютно четким обоснованием в случаях, когда мы принимаем наших пациентов", - объяснила руководитель госпиталя.

Возницына сообщила, что 21 апреля руководителей больницы вызывают в суд.

"Конечно, мы готовим опровержение, конечно ургентной нашу помощь не назовешь, потому что не привозят к нам на скорой пациентов (к счастью), но я абсолютно убеждена в том, что наша работа крайне необходима многим людям, для кого война еще остается рядом... .. Не знаю каким будет результат ... если не докажем суду нашу правоту получим очень мощную сумму штрафа, ну, и вообще я даже не хочу думать о поражении... .. Иначе зачем тогда все те ребята теряли свое здоровье и жизнь в этой проклятой войне", - подытожила руководитель госпиталя.

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