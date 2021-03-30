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Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман

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Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман
Дефицит государственного бюджета Украины должен вернуться на допандемический уровень, как только возобновится экономика и завершится пандемия.

Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Как только пандемия прекратится и экономика возобновится, фискальный дефицит должен будет вернуться на допандемический уровень. Это важно для обеспечения доверия к экономике Украины и сокращению потребностей Украины в заимствованиях", – сказал он.

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Люнгман подчеркнул, что сильная фискальная позиция дает Украине возможность обеспечить бюджетный стимул в случае будущего спада.

"Так что вопрос должен состоять не в том, должна ли Украина уменьшить фискальный дефицит, а в том, когда это нужно сделать. И для этого уже сейчас нужно иметь четкий план, как это будет происходить, в том числе при помощи хорошо продуманных налоговых мер", – указал Йоста Люнгман.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Oljik
    Хочу нагадати, що падіння економіки почалось значно раніше ніж почалась пандемія. Тому коректніше було б сказати - дозелебобний рівень.
  • саша паламарчук
    Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 7712
  • Чайка Київ
    Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 5075
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