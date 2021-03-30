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Толкнул на землю и начал раздевать: на Сумщине прохожая спасла школьницу от изнасилования, злоумышленник задержан. ФОТО

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На Сумщине в городе Кролевец полиция задержала юношу за попытку изнасилования школьницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.

"Злоумышленник повалил девушку на землю, пытался снять со школьницы джинсы и осуществить с ней сексуальные действия насильственного характера. Старшеклассница неистово сопротивлялась и кричала. Ее крики о помощи услышала женщина, которая проходила неподалеку, поэтому насильник бросился наутек.

Прохожие помогли девушке вызвать полицию. Школьница чуть придя в себя, описала полицейским приметы неизвестного. По ее словам, он был молодой, в грязной одежде, и почему-то в крови", - говорится в сообщении.

Толкнул на землю и начал раздевать: на Сумщине прохожая спасла школьницу от изнасилования, злоумышленник задержан 01

Отмечается, что на поиск подозреваемого в нападении были ориентированы наряды полиции города, и уже через час правоохранители заметили на одной из улиц похожего по приметам молодого человека. Полиция остановила парня и доставила его в отделение. Школьница опознала злоумышленника.

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Им оказался 19-летний житель одного из сел Конотопского района, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера.

Толкнул на землю и начал раздевать: на Сумщине прохожая спасла школьницу от изнасилования, злоумышленник задержан 02
Фото: сайт полиции

Молодой человек задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.15 "Покушение на преступление" ч.3 ст.152 "Изнасилование" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за изнасилование несовершеннолетней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Следствие продолжается.

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Топ комментарии

  • Oljik
    Можливо це майбутній депутат від слуги народу.
  • саша паламарчук
    ага, помічником васі вірастюка буде.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    спасибо прохожей !!!
    падло озабоченное напугало школьницу...
    еще раз - спасибо неравнодушной прохожей !!!
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