В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-судьи райсуда Киева за препятствование акциям протеста времен Майдана, - ГБР

Украинские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Днепровского районного суда города Киева, а нынче судьи в отставке, которая обвиняется в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, совершенном должностным лицом (ст. 340 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 30 марта, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, следователем Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Днепровского районного суда города Киев.

Указанная судья обвиняется в незаконном препятствовании проведению митингов и собраний граждан путем незаконного привлечения их к административной ответственности.

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Так, обвиняемая 23 января 2014 незаконного привлекла к административной ответственности трех граждан за якобы нарушение Правил дорожного движения во время участия в декабре 2013 года в автопробеге к резиденции "Межигорье" в составе колонны автомобилей "Автомайдана".

При этом единственным доказательством вины указанных лиц были сфальсифицированные рапорты инспекторов ГАИ, некоторые из которых даже не находились на месте якобы совершения административного правонарушения, которое они описали в рапортах.

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"Доводы водителей в непричастности к любым административным правонарушениям судьей были отклонены, но на основании этих рапортов в отношении них применено административное взыскание в виде лишения права управлять транспортными средствами на разный срок. Такие действия, по мнению судьи, должны были остановить других активистов от участия в этом движении. Подозреваемый в совершении аналогичного уголовного преступления другой судья этого же суда в настоящее время знакомится с материалами досудебного расследования", - отметили в пресс-службе Госбюро расследований.