Разоблаченный СБУ агент КГБ Беларуси добровольно сдался и его освободили от уголовной ответственности
4 90123
Гражданин Беларуси, которого ранее задержала СБУ, добровольно прекратил шпионскую деятельность и сообщил о своей вербовке в Службу безопасности Украины до того, как его заподозрили в преступлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радые Свабода".
Отмечается, что все материалы он передал в СБУ.
Учитывая все эти обстоятельства, суд освободил гражданина Беларуси от уголовной ответственности и вернул ему мобильные телефоны.
В решении суда об освобождении белоруса от уголовной ответственности не говорится о том, что от него требовалось организовать каналы для перевозки оружия и предметов двойного назначения через государственную границу.
Напомним, ранее Контрразведка СБУ разоблачила и прекратила шпионскую деятельность агента КГБ Беларуси: должен был наладить каналы переправки оружия.