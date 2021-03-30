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Разоблаченный СБУ агент КГБ Беларуси добровольно сдался и его освободили от уголовной ответственности

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Разоблаченный СБУ агент КГБ Беларуси добровольно сдался и его освободили от уголовной ответственности
Гражданин Беларуси, которого ранее задержала СБУ, добровольно прекратил шпионскую деятельность и сообщил о своей вербовке в Службу безопасности Украины до того, как его заподозрили в преступлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радые Свабода".

Отмечается, что все материалы он передал в СБУ.

Учитывая все эти обстоятельства, суд освободил гражданина Беларуси от уголовной ответственности и вернул ему мобильные телефоны.

В решении суда об освобождении белоруса от уголовной ответственности не говорится о том, что от него требовалось организовать каналы для перевозки оружия и предметов двойного назначения через государственную границу.

Напомним, ранее Контрразведка СБУ разоблачила и прекратила шпионскую деятельность агента КГБ Беларуси: должен был наладить каналы переправки оружия.

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Автор: Богдан Русінко

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  • Andriy Kalnyshevsky
    Гражданин Беларуси, которого ранее задержала СБУ, добровольно прекратил шпионскую деятельность
    Нє, ну це прекрасно.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    как обычно ....
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