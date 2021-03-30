Рада сегодня рассмотрит вопрос об эскалации конфликта на Донбассе, - Разумков

Сегодня, в ходе первого внеочередного заседания ВР депутаты рассмотрят вопрос эскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после открытия пленарного заседания, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня проводим внеочередное пленарное заседание Верховной Рады для рассмотрения вопроса об эскалации российско-украинского вооруженного конфликта", - уточнил спикер.

В настоящее время с трибуны парламента выступает начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что народные депутаты собрали более 150 подписей для проведения еще одного внеочередного заседания ВР во вторник для принятия заявления об обращении к международным организациям и иностранным государствам в связи с гибелью четырех военнослужащих на востоке Украины.

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