Германия обновила правила въезда в страну для пассажиров самолетов

Со вторника, 30 марта, в Германии действует новое требование для всех авиапассажиров, прибывающих в страну. Отныне все люди, которые прилетают в Германию, должны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19. При этом пассажирам запрещено садиться в самолет, если они не смогут показать представителям авиакомпаний свои результаты теста перед отлетом.

Новое правило будет действовать как минимум до 12 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В федеральном правительстве заявили, что эта мера призвана предотвратить распространение коронавируса. Также новое правило должно защищать пассажиров и персонал в самолетах.

По данным Федерального министерства здравоохранения, чтобы прилететь в Германию, можно сделать ПЦР-тесты в лабораториях или экспресс-тесты с определенными минимальными требованиями и подтверждением результата.

Результат теста должна быть в бумажной или цифровой форме на немецком, английском или французском языках. В нем должны быть указаны дата и тип теста. Тест нужно сделать не более чем за 48 часов до въезда в Германию. Стоимость теста должны оплачивать пассажиры. От обязанности относительно теста освобождаются члены экипажа самолетов и дети в возрасте до пяти лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия живет в новой пандемии, - Меркель о распространении "британского" штамма коронавируса

Кроме того, представители федеральной полиции и органов здравоохранения могут проверить наличие результата теста у пассажиров уже после прилета в Германию.

В случае получения положительного результата теста перед отлетом люди должны пойти на карантин в соответствии с местными требованиями стран, из которых они планировали вылететь в Германию. Все расходы они покрывают самостоятельно.