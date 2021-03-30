Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам

Неизвестный мужчина в Мытищах под Москвой забаррикадировался в частном доме и ведет стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 61-летний стрелок забаррикадировался в одном из коттеджей элитного поселка. Он держит оборону уже больше четырех часов, стреляет из автомата и кидает гранаты.

В настоящее время данных о пострадавших нет. На месте работают десятки сотрудников МВД, ФСБ и ГИБДД.

Сообщается, что мужчина открыл стрельбу во время задержания. Правоохранители выставили оцепление вокруг коттеджа, из которого стреляет мужчина.

Вместе с мужчиной в доме находятся дочь, зять и ребенок.

Силовики по мегафону уговаривали забаррикадировавшегося в подмосковном коттедже сдаться, но тот не отвечает.

По данным российского "Интерфакса", сотрудникам силовых структур удалось уговорить стрелка, забаррикадировавшегося в коттедже в подмосковных Мытищах, отпустить ребенка.

"Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина - по предварительным данным, гражданский муж дочери", - сказал источник.

Со стрелком ведутся переговоры.

По предварительным данным, мужчина увлекается охотой, у него в доме арсенал оружия.

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