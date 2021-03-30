Под Москвой неизвестный забаррикадировался и открыл стрельбу по прохожим и силовикам
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.
Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки.
Как сообщает телеграм-канал Mash, 61-летний стрелок забаррикадировался в одном из коттеджей элитного поселка. Он держит оборону уже больше четырех часов, стреляет из автомата и кидает гранаты.
В настоящее время данных о пострадавших нет. На месте работают десятки сотрудников МВД, ФСБ и ГИБДД.
Сообщается, что мужчина открыл стрельбу во время задержания. Правоохранители выставили оцепление вокруг коттеджа, из которого стреляет мужчина.
Вместе с мужчиной в доме находятся дочь, зять и ребенок.
Силовики по мегафону уговаривали забаррикадировавшегося в подмосковном коттедже сдаться, но тот не отвечает.
По данным российского "Интерфакса", сотрудникам силовых структур удалось уговорить стрелка, забаррикадировавшегося в коттедже в подмосковных Мытищах, отпустить ребенка.
"Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина - по предварительным данным, гражданский муж дочери", - сказал источник.
Со стрелком ведутся переговоры.
По предварительным данным, мужчина увлекается охотой, у него в доме арсенал оружия.