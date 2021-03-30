Вопрос открытия летних площадок ресторанов в Киеве не рассматривается, - Госпотребслужба

В Киеве пока не планируют разрешать работу летних площадок. В столице сейчас действует жесткий карантин, которые запрещают прием посетителей заведениями питания.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ. По его словам, сейчас в столице разрешена работа заведений общественного питания только на вынос и при адресной доставке. "Вопрос о работе летних площадок не рассматривается вообще", - отметил Рубан. Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: в 21 регионе превышен уровень госпитализации, в Киеве самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, - Минздрав Напомним, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин.

Автор: Степан Гутник