ВАКС закрыл дело против помощника Грымчака в связи со смертью обвиняемого
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАКС, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, полный текст постановления будет объявлен 5 апреля 2021 в 13:30.
Напомним, помощника ексзаступника главы МИНТОТ обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Как сообщалось ранее, по версии стороны обвинения, екс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и его помощник требовали более 1 млн долларов США за влияние на судей Верховного суда, должностных лиц Министерства культуры Украины и Киевской городской государственной администрации.
Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.