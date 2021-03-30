"Новая почта" выделила 10 млн грн на борьбу с COVID-19 в сельских больницах

Компания выделила еще 10 млн грн на борьбу с COVID-19 и хочет направить их на помощь больницам в небольших населенных пунктах и благотворительным фондам, которые оказывают адресную помощь больным. На эти средства будет приобретено кислородное оборудование и другие медицинские средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы видим, что количество заболеваний снова растет, а в больницах остро стоит вопрос с нехваткой медицинского оборудования, которое обеспечивает подачу кислорода больным. Поэтому мы выделили дополнительно средства и уже закупили для них кислородные подушки и концентраторы, чтобы поддержать города", - отметила Инна Поперешнюк, соучредитель "Новой почты".

В конце прошлой недели "Новая почта" уже закупила и доставила первую партию помощи. 120 кислородных концентраторов и 100 кислородных подушек доставлены благотворительным фондам в Киеве (БФ "Свои"), Одессе ( "Корпорация монстров") и Львове ( "Крылья надежды"). Они предоставляют кислородное оборудование в бесплатное пользование всем, кто в этом нуждается, особенно людям на дому.

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"Людей массово выписывают из больниц" долечиваться "дома. Госпитализации затягиваются. Скоре едут по несколько часов. Каждый день мы выдаем около 30 штук. И никаких запасов не хватит на то, что надвигается на нас. Новенькие концентраторы выстраиваются красивым строем, но к концу дня их станет намного меньше", - комментирует председатель благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова.

"Мест в стационарах уже не хватает. Берут только тяжелых больных. А значит, еще больше людей будут нуждаться в нашей помощи и кислороде, чтобы дышать. Только за один день мы выдали 35 концентраторов. Это наш рекорд. Поэтому мы благодарны команде "Новой почты" за невероятную поддержку и помощь", - прокомментировала Екатерина Ножевникова, председатель БФ "Корпорация монстров".

председатель БФ "Крылья Надежды" Наталья Липская сообщила, что фонд получил целых 40 новеньких кислородных концентраторов для выдачи нуждающимся в кислородной поддержке: "Сегодня эти аппараты разъедутся по всей Львовской области, чтобы каждый день спасать чью-то жизнь".

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