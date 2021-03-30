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Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, - заявление

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Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, - заявление
Верховная Рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия на Донбассе и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За заявление (постановление № 5312. - Ред.) в связи с эскалацией российско-украинского вооруженного конфликта проголосовали 308 народных депутатов. Верховная Рада "требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует".

Народные депутаты призвали "парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, в т.ч. последнюю волну эскалации в зоне конфликта".

Парламентарии также призывают мировое сообщество продолжить и усилить международное политическое и экономическое давление на РФ с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

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"Нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о продолжении дерзкого игнорирования Российской Федерацией своих обязательств по мирному урегулированию конфликта, в том числе Минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата"... Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта и мирного реинтеграции оккупированных украинских территорий", - отмечается в заявлении.

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Якщо ці істоти при владі бояться дати команду армії захищати себе і Україну, то, може, хоч на це здатні? Чи "краще" "адіннарот" і сепарів у ВР?
    https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 1978
  • Рома Маестро
    Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, - заявление - Цензор.НЕТ 1072
  • Валерия Ларченко b661826f
    Дебильный детский сад по зекретински...надо зекретина не на гиляку,а закинуть на минное поле
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