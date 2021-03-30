Некоторых разоблаченных шпионов из РФ отправляют в Сибирь, - расследователь Bellingcat Грозев

Некоторых раскрытых киллеров из спецслужб России высылают на работу в Сибирь или отправляют на пенсию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал журналист-расследователь Христо Грозев.

По его словам, раскрытые Bellingcat отравители из ФСБ и убийцы из Главного разведуправления (ГУ ГШ РФ), "которые ездили по миру, убивая людей", больше никогда не смогут покинуть Россию: "Некоторые из киллеров были отправлены на работу в Сибирь. Да, это не то возмездие, которого заслуживают их жертвы, но, по крайней мере, мир безопаснее".

Журналист добавил, что рекруты подумают дважды, прежде чем согласиться на работу, которая рано или поздно сделает их "невыездными" навсегда.

"Большинство из них (раскрытых шпионов. - Ред.) теряют работу - они не могут работать под прикрытием, поэтому бесполезны в своей первоначальной карьере. Почти никто из них не наказан, но всем им дают госработу где-то в другом месте. Как я уже говорил, некоторых из них отправляют в отдаленные места России в качестве, например, "государственных инспекторов". Других отправляют на пенсию", - добавил Грозев.

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