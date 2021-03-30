Рада приняла закон, позволяющий президенту призывать резервистов без объявления мобилизации
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Законопроект №3553 "Внесение изменений в закон про усовершенствование отдельных вопросов выполнения военого обязательства и ведения военного учета" поддержали 256 нардепов.
Согласно законопроекту предлагается создать на базе военкоматов территориальные центры комплектования и социальной поддержки, ввести учет резервистов и воинскую службу по призыву из числа резервистов в особый период.
Отмечается, что в случае обострения ситуации на фронте или во время нарушения границ Украины государство в течение суток сможет привлечь резервистов.
Нардеп "СН" Марьяна Безуглая подчеркнула, что практика призыва резервистов вне мобилизации отвечает практике западних стран, в частности США, Финляндии и Израиля.
По ее словам, Финляндия ввела такую практику, анализируя действия РФ в Украине.
На вопросы нардепов относитльно этой нормы и предложение позволить вне мобилизации призывать лишь резервистов, подписавших контракт, Безуглая ответила, что эта норма принимается на крайний случай, когда нет парламента и некому обьявить мобилизацию.
Парламентарий надеется, что в ближайшие 100 лет она не будет использована.