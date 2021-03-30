МОН планирует создать единую базу данных внешкольного образования
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобразования.
"Сейчас мы работаем над созданием информационно-аналитической системы в сфере внешкольного образования. Это звено образования направлено на развитие способностей детей и молодежи в науке, культуре, спорте, технике, различных видах творчества. Участие детей в различных кружках является важной составляющей становления личности и развития способностей, в частности реализации возможностей детей с особыми образовательными потребностями", - отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Заместитель Министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий рассказал, что система поможет пользователям
- выбирать ближайшие по месту жительства и по направлению деятельности кружки, клубы, секции;
- видеть график работы и популярность кружка (посещаемость, наполненность групп);
- мониторить уровень материально-технического обеспечения учреждений внешкольного образования и видеть кадровую наполняемость (профили педагогов и отзывы на каждое учреждение).
Планируемый функционал будет дополняться и расширяться в соответствии с наполнением системы и потребностей пользователей.
Проект реализуется совместно с Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством культуры и информационной политики Украины.