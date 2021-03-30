РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак

По общей с Украиной границе РФ усиливает военный контингент - в Брянской, Воронежской областях и оккупированном Крыму.

Об этом с трибуны парламента сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, ожидается до 20 десантных групп.

"С 2014 года, за время оккупации Крыма Россией реализовано наращивание межвидового объединения войск РФ, которое на сегодня составляет 32 тысячи 700 военнослужащих. При этом враг отрабатывал высадку десанта, а после учений личный состав был оставлен на полигоне. Дополнительно происходит наращивание тактических групп", - уточнил Хомчак.

По его словам, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты 1 и 2 армейские корпуса в составе 14 боевых бригад, полков и подразделений численностью около 38 тысяч человек.

"Они действуют при поддержке российских регулярных войск, на руководящих должностях находятся кадровые офицеры Российской Федерации. Также российские военные готовят разведчиков ОРДЛО.На территории Ростовской области дополнительно содержатся около 12 батальонно-тактических групп со сроком готовности до 1-2 суток", - отметил Хомчак.

Читайте также: Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе, - заявление

Он добавил, что они нацелены на реагирование на случай военных действий со стороны Украины.

Кроме этого Хомчак уточнил, что с территории РФ продолжается логистическая поддержка оккупационных режимов.

"Только с начала года на территорию ОРДЛО перемещено около 19 тыс. тонн топлива, танки, реактивные системы залпового огня", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Хомчак подчеркнул, что, невзирая на перемирие, противник наращивает огневую активность с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В частности, он напомнил об обстреле группы разминирования 26 марта, вследствие чего погибли 4 украинских воина.

Хомчак выразил соболезнования семьям погибших воинов и призвал депутатов почтить минутой молчания их память.