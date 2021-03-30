Преодоление кризиса на энергорынке, который не замечает НКРЭКУ, является одним из условий кредита МВФ, - представитель Фонда

Решение проблем энергетического рынка является одним из условий выделения Украине очередного транша финансовой поддержки Международным валютным фондом.



Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Финансовые дисбалансы в электроэнергетическом секторе вызывают беспокойство. Но, возможно, стоит разделить этот вопрос на два: текущий финансовый дисбаланс, с одной стороны, и долгосрочная энергетическая безопасность Украины, с другой", - заявил представитель МВФ.



Он отметил, что сейчас существует насущная необходимость в определении дополнительных финансовых ресурсов для электроэнергетического сектора.

"Важной частью этого является мобилизация фактических источников доходов. Просто позаимствовать больше не является жизнеспособным решением текущего дисбаланса. Сейчас Украина использует устаревшую инфраструктуру производства электроэнергии, большая часть которой является наследием советских времен. Переориентация и модернизация производства электроэнергии является необходимой. Но это требует планирования с целью усиления энергоснабжения и энергобезопасности Украины", - добавил представитель МВФ в Украине.



Ранее председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк также в интервью "Интерфакс-Украина" опровергал наличие кризиса на энергетическом рынке. По его словам "это ошибочное впечатление и миф".

Напомним, в 2020 году государственные энергетические компании "Энергоатом" и "Укрэнерго" получили рекордные за всю историю убытки. Причиной убытков и возникновения долгов, по информации временной следственной комиссии парламента, стала неэффективная работа НКРЭКУ. По словам народного депутата Михаила Волынца, в частности руководством НКРЭКУ к началу 2020 году была организована схема "торговли воздухом", которая приводила к ежемесячным убыткам АЭС в размере 1 млрд грн.