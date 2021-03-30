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Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии, - Шмыгаль

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Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии и поручил главе МИД обсудить с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Во время онлайн-совещания относительно механизмов, которые должны обеспечить гражданам Украины возможность беспрепятственно путешествовать другими странами в период пандемии Шмыгаль заявил: "Мы активно наблюдаем, к каким действиям прибегают европейские страны в этом направлении. Изучаем, какие именно данные они собирают и как используют, чтобы дать новое развитие туризму и не только. Этот изученный опыт мы потом используем в Украине в необходимом формате, чтобы граждане, несмотря на пандемию, могли свободно и безопасно путешествовать по миру".

Премьер-министр поручил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе обсудить и проанализировать с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе.

По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина с технической точки зрения готова к тому, чтобы приобщиться к подобной работе, и активно участвовать в разработке и тестировании таких механизмов.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • U.L. Carst
    "Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру".

    Что ты для этого сделал, ублюдок? Ни-че-го. Наоборот, ты лично сделал все, чтобы украинцы по миру не путешествовали.
  • Zloj Pens
    А куда я смогу доехать на пенсию в 2200гр?
  • Маша Машева
    Как надоели эти "потемкинские деревни", вместо реального плана,как поднять уровень жизни,чтобы люди могли действительно позволить себе это.
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