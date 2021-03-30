Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15,7%, - Госстат

Средняя номинальная заработная плата в Украине в феврале 2021 выросла до 12 549 грн, по данным Государственной службы статистики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минэкономики Украины.

По сравнению с январем текущего года размер средней номинальной зарплаты вырос на 1,7%, а за год (относительно февраля 2020) - на 15,7%. По сравнению с февралем 2020 средняя зарплата в феврале 2021 выросла более чем 2 000 грн.

Напомним, минимальная зарплата в Украине составляет 6 000 грн. Таким образом средняя заработная плата в феврале текущего года превышает уровень минимальной более чем в 2 раза.

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Индекс реальной заработной платы в феврале 2021, по сравнению с январем 2021 составил 100,7%, а по сравнению с февралем 2020 - 107,6%.

Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в феврале 2021 по сравнению с февралем 2020-го был: в Ривненской (на 22,3%), Черновицкой (на 21,1%) и Хмельницкой (на 21,1%) областях.

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Самый высокий уровень зарплат в феврале зафиксирован в Киеве (18 504 грн), самый низкий - в Кировоградской области (9 903 грн).

Самую высокую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникации - 23 001 грн, а также финансовой и страховой деятельности - 22 319 грн, самую низкую - работники, задействованные в организации питания и временного размещения - 7 892 грн.

Сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине с декабря прошлого года уменьшилась на 271 млн грн - из 3 485 млн грн (по состоянию на 1 декабря 2020 года) до 3 214 млн грн (на 1 марта 2021).

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