Директор завода, входящего в состав "Укроборонпрома", нанесший государству ущерб на свыше 800 тыс. грн, предстанет перед судом, - Нацполиция

В Киеве перед судом предстанет директор одного из заводов ГК "Укроборонпром" Обвиняемый, злоупотребляя служебным положением, нанес государству ущерб на более чем 800 тыс. грн. Ему грозит до шести лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Следователи управления расследования коррупционных преступлений под процессуальным руководством прокуроров Киевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона закончили досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением. Обвиняемый - руководитель оборонного завода, который входит в сферу управления Государственного концерна "Укроборонпром".

Полицейские установили, что директор незаконно передал в аренду по заниженной стоимости часть служебных помещений. В арендованных сооружениях функционировал комплекс развлекательных заведений. Вследствие преступных действий директора завода государству нанесен ущерб на сумму свыше 800 тыс грн.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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