Директор завода, входящего в состав "Укроборонпрома", нанесший государству ущерб на свыше 800 тыс. грн, предстанет перед судом, - Нацполиция
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Следователи управления расследования коррупционных преступлений под процессуальным руководством прокуроров Киевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона закончили досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением. Обвиняемый - руководитель оборонного завода, который входит в сферу управления Государственного концерна "Укроборонпром".
Полицейские установили, что директор незаконно передал в аренду по заниженной стоимости часть служебных помещений. В арендованных сооружениях функционировал комплекс развлекательных заведений. Вследствие преступных действий директора завода государству нанесен ущерб на сумму свыше 800 тыс грн.
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет.