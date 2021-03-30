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Протокол с мокрой печатью об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа принят без замечаний, - ЦИК

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Протокол с мокрой печатью об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа принят без замечаний, - ЦИК
Центральная избирательная комиссия на заседании 30 марта приняла от окружной избирательной комиссии протокол об итогах голосования на промежуточных выборах народного депутата в округе №50.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"30 марта Центральная избирательная комиссия в режиме заседания приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 50 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021.

Сведения указанного протокола на заседании Комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии ОВО №50, отчитавшись о работе комиссии по организации промежуточных выборов народного депутата Украины в указанном округе.

В заседании Комиссии объявлен перерыв", - отмечается в сообщении. 

Как отмечает в Фейсбуке ОПОРА "ОИК объявила результаты голосования 29 марта. Наибольшее количество голосов избирателей получил Добропольский городской председатель Андрей Аксенов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аксенов победил на довыборах в Раду в Донецкой области, - данные ЦИК

Аксенов уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. В СМИ были опубликованы доказательства того, что Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ.

Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.

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  • Andre2014
    поздравляю народ Украины еще с одним вором, любителем русского мира! Криминал пополняет ряды власти.. ничего не меняется НИЧЕГО!
  • Чайка Київ
    Питання до бакланова і зеленого цвк. Яким чином сепар з подвіфним громадянством приймав участь у виборах?
    Чи це програма презЕдента по "примиренню" країни?
  • Богдан Сварга
    Та яке то "замєчаніє" - наявність пасчпорта громадянства РФ у Аксьонова.... А організація незаконного рехферендуму "днр" то вагалі така дрібниця на яку сбу і уваги ніколи звертати... їм ніколи, їм патріотів, волонтерів, активістів треба дусити.
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