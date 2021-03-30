"ЕС" призывает профинансировать производство вакцин и закупку уникальных лекарств от COVID-19, - Порошенко

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент призывает власть к немедленным стратегическим шагам в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко подчеркнул, что ситуация в регионах катастрофическая и требует немедленного заседания СНБО при участии руководителей всех фракций.

"Утром пациенты задыхались, потому концентраторов не было. Больные - синие, потому что не хватает кислорода. Трупы лежат среди живых, потому что нет машины, чтобы вовремя вывозить. Не хватает лекарств. Медикам - не дают доплат". Чтобы "Слуги" не искажали потом мои слова, я хочу подчеркнуть, что это цитата из выпуска ТСН на канале, который привел вас к власти", - отметил лидер "ЕС".

По его словам, большинство стран за год пандемии создали систему защиты людей.

"И только у нас третья волна пандемии оказалась полной неожиданностью для власти. Распродав в начале пандемии защитные маски, Зеленский обещал, что Украина будет среди первых стран, которая проведет вакцинацию. И что? Есть государства, где провакцинированы пятьдесят процентов людей, большинство стран Европы превысило показатель 10% всех своих жителей. В Украине - считанные доли процента", - добавил пятый Президент.

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Порошенко подтвердил, что в мире идет жесткая конкуренция за доступ к вакцинам: "Но это конкуренция глав государств и правительств. И мы с грустью должны констатировать, что Зеленский эту борьбу проиграл. Вакцинация - сорвана. Зато антиковидний фонд укатали в позолоченный асфальт "великого крадівництва" - десятки миллиардов гривен. А министерство здравоохранения освоило лишь 40% выделенных средств".

"На днях один очень авторитетный врач сказала, что к концу года в Украине сформируется таки коллективный иммунитет, как и в европейских странах. Только в тех странах - благодаря вакцинации. У нас - из-за рекордны показателей смертности, на которые сейчас вышло, к сожалению, наше государство", - сказал лидер "ЕС".

"Мы требуем объединиться, совместно созвать заседание СНБО, принять участие всем руководителям фракций и групп Верховной Рады. Мы имеем дополнительные предложения к нашему плану по противодействию коронавирусу. Выделить средства на приобретение лицензий на производство вакцин внутри государства. Сейчас завершается разработка уникальных лекарств. И чтобы не случилось так, как с вакцинами, сейчас надо заключить контракты и оплатить их", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее "Европейская Солидарность" предложила свой антиковидний план.

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