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Необходимо возобновлять "большую приватизацию", чтобы в госсобственности ветер не гулял, - Корниенко

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Необходимо возобновлять "большую приватизацию", чтобы в госсобственности ветер не гулял, - Корниенко
К приватизации в Украине готовы много объектов, необходимо возобновлять "большую приватизацию".

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя постановление о возобновлении "большой приватизации", которое сегодня рассматривает парламент, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это наполнение бюджета и это важная экономическая реформа - государственную собственность передавать в частные руки. Чтобы там не ветер гулял, а сдавалось в аренду, как завод "Большевик". Это будут инвестиционные объекты, развитие территорий, офисная и жилая застройка.

Мы выступаем также за малую приватизацию, чтобы доходы от нее шли в местные бюджеты. В регионах этот закон очень ждут", - добавил Корниенко.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • Gal
    Треба розуміти нас чекає Великий деребан, до остатку...
  • Серый Вовк
    Да ,недограбленное надо дограбить ..
  • Alex 6dec27a3
    у слух аж руки чешуться роздерибанити рештки держмайна
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