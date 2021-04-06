Военнослужащих Госспецсвязи, устроивших стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", уволили: "Начато служебное расследование"
Об этом говорится в заявлении Госспецсвязи, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что по предварительной информации, выполняя железнодорожный маршрут Краматорск - Киев, около 02 час. 00 мин. 06.04.2021 военнослужащими Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи было применено огнестрельное оружие в купе поезда № 126 сообщением Константиновка - Киев. В результате инцидента никто не пострадал.
Сообщается, что полиция задержала дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУПФС Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУПФС Госспецсвязи, во время выполнения междугороднего железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев – Краматорск - Киев.
"Вся корреспонденция в наличии, ее целостность сохранена, доставляется по маршруту адресатам", - добавили в ведомстве.
Военнослужащие сейчас находятся в райотделе полиции города Красноград Харьковской области. Для установления обстоятельств туда выехало руководство службы.
"Приказом от 6 апреля указанных военнослужащих уволили с должностей путем зачисления в распоряжение. По данному факту проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.