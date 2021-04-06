Шмыгаль обнародовал план повышения пенсий в 2021 году и анонсировал запуск накопительной системы

Индексация пенсий за март текущего года полностью завершена. Выплачены 43 млрд грн. Это на 20% больше, чем за март прошлого года. Средний размер повышения для одного человека составил чуть более 300 грн. В общем индексация коснулась 8 млн украинских пенсионеров.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме этого, он уточнил, что с апреля также начали индексацию выплат для работающих пенсионеров. Она ориентировочно коснется 400-600 тысяч человек. Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия.

По информации Шмыгаля, с 1 июля увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышена минимальная пенсия.

С октября установят ежемесячные доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

С декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям.

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"Эти шаги - важная часть социальной политики нашего правительства. При этом мы понимаем, что для того, чтобы украинцы получали пенсии в 2-3 раза выше, нужно менять саму систему пенсионного обеспечения. За 30 лет в Украине так и не запустили полноценную накопительную пенсию, когда человек в течение трудовой жизни откладывает средства на свой личный пенсионный счет. Такая система работает в большинстве богатых стран и такую ​​систему мы уже в этом году планируем запустить в Украине", - добавил Шмыгаль.

Кабмин предлагает следующую модель:

2% с уплаченных человеком налогов идут на личный пенсионный счет;

также на этот счет попадает еще 2% от ЕСВ, который платит работодатель;

человек сам сможет выбирать пенсионный фонд, который дальше будет инвестировать средства;

допускаются инвестиции исключительно в надежные, но не рискованные финансовые инструменты;

украинцы, которые выходят на пенсию, смогут выбирать: забрать все накопленные средства сразу, получать выплаты равными частями и даже оставить часть своих выплат по наследству;

накопительная пенсионная система ни в коем случае не отменяет солидарную, а будет осуществляться как дополнительная выплата.

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"Сейчас Кабинет Министров работает с экспертами и народными депутатами, чтобы учесть все детали и сформировать лучшую модель запуска накопительной пенсионной системы. Действительно, ее внедрение займет не один год. Но откладывать ее дальше - это просто преступление против людей и экономики страны", - подытожил премьер.