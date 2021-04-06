Оккупация Крыма и война на Донбассе - это попытки России затруднить вступление Украины в НАТО, - Арестович

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что намерение Украины вступить в НАТО позволит остановить процесс оккупации Россией украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российские войска в стране, которая вступила в НАТО, - это, мягко говоря, нонсенс, потому что оккупировать страну североатлантического альянса Россия позволить себе не может. Но сама попытка вступить в НАТО Украине дорого обойдется. И уже дорого обходится. В частности, аннексия Крыма и так называемых "ДНР" и "ЛНР" произведены Россией как раз для того, чтобы затруднить вступление Украины в НАТО. Мы платим большую цену за самостоятельность своей политики", - отметил спикер украинской делегации.

Арестович также добавил, что "задача Российской Федерации ни при каких обстоятельствах не допустить вступления Украины в НАТО".

Напомним, ранее Зеленский в ходе разговора с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил: "НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ".

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков выразил сомнения в том, что вступление в НАТО поможет справиться с проблемой войны на Донбассе.

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