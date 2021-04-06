Новости

Попытка РФ навязать Украине образ агрессора провалилась. Наши партнеры видят, что в чувство надо приводить Россию, - Кулеба

3 65625
Попытка РФ навязать Украине образ агрессора провалилась. Наши партнеры видят, что в чувство надо приводить Россию, - Кулеба
Партнеры Украины не верят российской пропаганде, которая всячески пытается навязать нашему государству образ агрессора.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Последняя неделя показала: все партнеры Украины прекрасно видят, что в чувство надо приводить РФ. Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают положительно. Попытка РФ навязать Украине образ агрессора уже провалилась. Остались только громкие заявления для телезрителей в РФ", - написал Кулеба.

Читайте также: НАТО предостерегает Россию от эскалации в Украине: "Мы остаемся бдительными"

Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    Партнеры то видят, а где наш Президент?
  • Рома Маестро
    как где??? с ленкой в очередном отпуске в Катаре....связи налаживает...эпистолярные...
  • Sergii Ustim
    Да понятно, что Украинцы сами встанут и защитят свою Землю, без сопливых, как это было в том же 2014 м..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости