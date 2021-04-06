"Запорожсталь" начала производство медицинского кислорода

Кислород производят без коммерческой составляющей и передают его в больницы бесплатно

Минздрав Украины сертифицировал кислород, произведенный на "Запорожском металлургическом комбинате", как лекарственное средство. Отныне его смогут применять для больниц, которым сейчас его крайне не хватает. Уже 8 тонн кислорода отправлены в городские медицинские учреждения Запорожья, говорится в сюжете "5 канала".

"До недавнего времени наш комбинат выпускал технический кислород, но в связи с эпидемиологической обстановкой были приняты решения, чтобы перевести наш кислород в медицинский. Мы получили для этого все разрешительные документы – лицензию на выпуск медицинского кислорода и, соответственно, регистрацию государственную, которая отвечает определенным требованиям. Требования к медицинскому кислороду, согласно нормам: процентное содержание не менее 99,5%. Наш комбинат обеспечивает данные требования", – рассказала Татьяна Сидоренко, уполномоченная по вопросам контроля качества кислорода ПАО "Запорожсталь".

На Запорожском меткомбинате объяснили, что производят без коммерческой составляющей и передают его в больницы бесплатно, чтобы помочь врачам в борьбе с пандемией коронавируса.

"Мы совместно с Фондом Рината Ахметова и компанией "Метинвест" системно подошли к вопросу получения лицензии на медицинский кислород. Лицензию мы получили в начале января и вот закончили процесс сертификации, на прошлой неделе уже получили регистрацию медицинского препарата "Кислород Запорожстали". Мы понимаем важность этого и на безвозмездной основе с выходных стали отпускать кислород городским больницам", – пояснил гендиректор ПАО "Запорожсталь" Александр Мироненко.