Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

С начала суток 6 апреля на Донбассе погибло двое украинских воинов, - ОТГ "Восток"

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С начала суток 6 апреля на Донбассе погибло двое украинских воинов, - ОТГ "Восток"
Украинский военнослужащий погиб в ходе обстрела со стороны российских наемников под Невельским во вторник, еще один погиб вследствие подрыва на взрывном устройстве возле населенного пункта Степове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается  в Фейсбуке оперативно-тактической группировки "Восток".

"6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельское. Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, во время эвакуации он умер", - подчеркивается в сообщении.

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В ОТГ продолжили: "Также, недалеко от населенного пункта Степное результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются".

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Топ комментарии

  • vigo
    Вчера погибло двое наших, сегодня - еще двое...
    И это все "несистемные нарушения перемирия"?!
  • Чайка Київ
    Зелена влада узаконила безкарний відстріл кацапами українських військових.
    Ну що, 73%, до чого привів ваш вибір "миролюбного" зЕзідента? фуйло не зупинилось, а ще більше знахабніло.
  • 18c49ed2
    Земля вам пухом, герои.

    Від початку доби 6 квітня на Донбасі загинуло двоє українських воїнів, - ОТГ "Схід" - Цензор.НЕТ 4228
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