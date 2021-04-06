С начала суток 6 апреля на Донбассе погибло двое украинских воинов, - ОТГ "Восток"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке оперативно-тактической группировки "Восток".
"6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельское. Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, во время эвакуации он умер", - подчеркивается в сообщении.
В ОТГ продолжили: "Также, недалеко от населенного пункта Степное результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются".