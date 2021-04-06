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На Буковине умерла от коронавируса 29-летняя беременная врач-педиатр Малинник, - ОГА

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На Буковине умерла от коронавируса 29-летняя беременная врач-педиатр Малинник, - ОГА
На Буковине от коронавируса умерла 29-летняя врач-педиатр КНП "Заставненская МБ" Марьяна Малинник. Женщина была беременной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамента здравоохранения Черновицкой ОГА.

"Коллектив Департамента здравоохранения облгосадминистрации и вся медицинская община Черновицкой области выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу непоправимого горя - преждевременной смерти врача-педиатра КНП "Заставненская МБ" Малинник Марьяны Васильевны и ее нерожденного ребенка. Коварная коронавирусная инфекция COVID-19 остановила сердце молодой женщины на 29 году жизни", - говорится в сообщении.

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  • Freken
    Яке горе! Земля вам пухом, молода мамочка та твоє ненароджене янголятко.
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
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  • Yan Pastars
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