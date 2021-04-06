Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными результаты выборов на 87-м округе
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте облсовета.
В своем обращении Ивано-Франковский областной совет призывает высшие органы государственной власти и ЦИК "взять на себя ответственность и обеспечить верховенство права".
Депутаты требуют:
проведения объективного расследования возможных нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц;
дать надлежащую правовую оценку действиям спецподразделения СБУ, которое врывалось в помещение ОИК № 87;
обеспечить объективное расследование факта проникновения неизвестных лиц в помещение ОИК;
признать выборы народного депутата Украины недействительными и объявить повторные выборы.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень непростые выборы состоялись. Будем устанавливать результаты с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу, - ЦИК об округе №87
"То, что происходило [при подсчете голосов] с 28-го марта до 4 апреля, - возможные подкупы людей, пересчеты бюллетеней, установление результатов под дулами автоматов, угроз, шантажа и бездействия, является фактически назначением кандидата, а не выборами. Во время сомнительного пересчета на некоторых участках глава ОИК совершал грубые нарушения, прерывал заседание комиссии, которое должно быть непрерывным, закрывал помещение комиссии", - цитирует обращение "Суспільне".
Глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук отметил, что обращение не отражает позицию всех депутатов, а является навязанным взглядом отдельного кандидата на события.
"За" обращение проголосовали 55 депутатов облсовета.
"Слуга народа" имеет наименьшую фракцию в облсовете, у нее всего 9 депутатов, тогда как "За майбутнє" имеет 16 мандатов (один из них - у Александра Шевченко). У "Европейской солидарности" - 17 депутатов, у "Свободы" - 18, у "Батькивщины" - 14, у "Платформы громад" - 10.