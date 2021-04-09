Парламент Молдовы создал комиссию по расследованию обстоятельств похищения Чауса

Парламент Молдовы создал в пятницу комиссию по расследованию обстоятельств предполагаемого похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса, который скрывался в Молдове от украинского правосудия, и был похищен в Кишиневе в минувшую субботу.

С инициативой о создании парламентской следственной комиссии выступили депутаты-социалисты. Согласно принятому постановлению, "комиссия задействует все ответственные органы власти государства, заслушает стороны и вовлеченных лиц и представит парламенту в 60-дневный срок отчет". В состав комиссии вошло девять депутатов от всех парламентских фракций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Депутат от пропрезидентской партии PAS Сергей Литвиненко отметил, что комиссия должна заниматься выяснением не только обстоятельствами похищения Чауса, но и того, каким образом он прибыл в Молдавию в 2016 году. Депутат предложил закрепить это положение в названии комиссии, но инициатива не набрала достаточного количества голосов. Вице-спикер от "Платформы DA" Александр Слусарь предложил расследовать в рамках комиссии и экстрадицию турецких учителей в 2018 г., но и эта инициатива не нашла поддержки большинства.

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Депутат Pro Moldova Андриан Канду задался вопросом "почему до сих пор не подал в отставку директор СИБ (Александр Есауленко): "Если он не знал о похищении, это серьезный профессиональный промах, а если знал – то это еще хуже, и в его отношении должно быть начато уголовное расследование", - отметил Канду.

Бывший министр внутренних дел, депутат от Демократической партии Александр Жиздан отметил, что "парламент даже не попытался заслушать руководство профильных учреждений, но уже создает очередную комиссию", выразив "большие сомнения, в том, что комиссия сможет прояснить ситуацию". Его поддержал коллега, председатель фракции демократов Думитру Дьяков, отметив, что с учетом разделения парламента на несколько лагерей, это "комиссия послужит площадкой для взаимных обвинений", а вопрос "очень чувствительный, ведь речь идет об авторитете Молдовы".

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду в понедельник возмутилась похищением в Кишиневе неизвестными скандально известного судьи из Украины Николая Чауса.

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Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.