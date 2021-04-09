Еще одна смерть из-за COVID-19 зафиксирована в ВСУ, за сутки - 205 новых случаев заболевания, - Командование Медсил

По состоянию на утро 9 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 917 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы Минобороны, об этом сообщает Командование Медсил ВСУ

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован еще один летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19.

"Военнослужащий ВС Украины с 23.03.2021 г. находился на стационарном лечении в военном мобильном госпитале. 30.03.2021 г. был эвакуирован в ВМКЦ Северного региона. Несмотря на проводимую терапию 09.04.2021 г. состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха.

Выражаем соболезнования близким и родным ..." , - сказано в сообщении

Всего за время пандемии выздоровели 19919 человек, летальных случаев 67. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 946 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 205 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 35 человек.

Такж сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 33 239 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2 777 военных медиков. За минувшие сутки против COVID-19 привито 1685 человек.

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