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В ЕС рассчитывают вакцинировать около 70% взрослого населения к середине июля

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В ЕС рассчитывают вакцинировать около 70% взрослого населения к середине июля
Европейский Союз сможет произвести достаточно вакцин для достижения цели по иммунизации взрослого населения до середины июля.

Как сообщает Reuters, об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС, который также является ответственным за вакцины против коронавируса, Тьерри Бретон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уверены, что сможем произвести достаточное количество вакцин для достижения цели по коллективному иммунитету, это означает, что 70% взрослого населения будет вакцинировано к середине июля", - сказал он.

Бретон также отметил, что во втором квартале ожидается поставка более чем 400 миллионов доз.

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"Государства-члены должны быть готовы ускорить вакцинацию", - заявил он.

По словам Бретона, производство вакцин в Европе на 53 предприятиях увеличивается ежемесячно вдвое, и к концу года производственная мощность достигнет трех миллиардов доз при наличии большего количества производственных линий.

Ранее на этой неделе в Европейской комиссии заявили, что ЕС рассчитывает заключить крупнейшее в мире соглашение по поставкам вакцины в течение нескольких дней, обеспечив до 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer на период с 2021 по 2023 год.

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По данным Worldometer, в мире зафиксировано 147 176 044 случая заражения коронавируса, в том числе 3 115 316 летальных, выздоровели 124 830 145 человек.

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  • Бумеранг Жри Те
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  • Русский Алкаш
    В ЕС рассчитывают вакцинировать около 70% взрослого населения к середине июля
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  • Rusin
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