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Кабмин планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутренние рейсы, - Шмыгаль

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Кабмин планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутренние рейсы, - Шмыгаль
Для активизации путешествий по Украине Кабинет министров планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутренние рейсы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"Развитие туризма также сегодня стоит на повестке дня в правительстве. Для активизации путешествий внутри страны мы планируем освободить авиаперевозчиков от налогообложения на такие маршруты. Этот шаг приведет к уменьшению расходов компаний и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат больший доступ к быстрым путешествиям по стране", - отметил Шмыгаль.

Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство. Шмыгаль добавил, что уже поставил соответствующую задачу перед министерствами.

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  • Bandera Rosa
    Не Шмыгаль, а Коломойский!
    -- хто в хате Хозяин?
  • Evgeny N
    А що, в нас вже всі областя вийшли з червоної чи помаранчової зони? Чи може три чверті населення України вже отримали хоча б одну дозу вакцини? А може Бєні терміново потрібні гроші?
  • Павло Макаренко
    Враховуючи,що 70% внутрішніх авіаперевезень-МАУ...
    Своєчасне й потрібне рішення !
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