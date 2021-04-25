Кабмин планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутренние рейсы, - Шмыгаль

Для активизации путешествий по Украине Кабинет министров планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутренние рейсы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"Развитие туризма также сегодня стоит на повестке дня в правительстве. Для активизации путешествий внутри страны мы планируем освободить авиаперевозчиков от налогообложения на такие маршруты. Этот шаг приведет к уменьшению расходов компаний и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат больший доступ к быстрым путешествиям по стране", - отметил Шмыгаль.

Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство. Шмыгаль добавил, что уже поставил соответствующую задачу перед министерствами.