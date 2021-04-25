Львовская область с 26 апреля выходит из "красной" зоны карантина, - Немчинов

По результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о выходе Львовской области с "красной" зоны карантина с 26 апреля.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 26 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области, и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - отметил Немчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине умер 63-летний мужчина, вакцинированный накануне Covishield, - ОГА

Как сообщалось ранее, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины на следующей неделе "красную" зону покинут Киев и еще пять областей.