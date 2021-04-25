Геращенко ответил Суворову и пригласил в Украину
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Живущий в Великобритании бывший советский разведчик-беглец, историк и писатель Виктор Суворов (Резун) может свободно посетить Украину.
Об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко написал в комментарии к сообщению Суворова, информирует Цензор.НЕТ.
"Проверил, и Ваша информация о якобы запрете въезда в Украину не нашла своего подтверждения. Если есть желание - покупайте билет на самолет и приезжайте на могилы родных и просто погулять по родной Украине. Для граждан Великобритании виза не нужна", - написал он.
Накануне Цензор.НЕТ писал, что живущий в Великобритании бывший советский разведчик и писатель Виктор Суворов (Резун) несколько раз слал в Киев запрос на разрешение посетить Украину, но не получал его.