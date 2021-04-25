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Геращенко ответил Суворову и пригласил в Украину

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Геращенко ответил Суворову и пригласил в Украину
Живущий в Великобритании бывший советский разведчик-беглец, историк и писатель Виктор Суворов (Резун) может свободно посетить Украину.

Об этом замминистра внутренних дел Антон Геращенко написал в комментарии к сообщению Суворова, информирует Цензор.НЕТ.

"Проверил, и Ваша информация о якобы запрете въезда в Украину не нашла своего подтверждения. Если есть желание - покупайте билет на самолет и приезжайте на могилы родных и просто погулять по родной Украине. Для граждан Великобритании виза не нужна", - написал он.

Геращенко ответил Суворову и пригласил в Украину 01

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Накануне Цензор.НЕТ писал, что живущий в Великобритании бывший советский разведчик и писатель Виктор Суворов (Резун) несколько раз слал в Киев запрос на разрешение посетить Украину, но не получал его.

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Володимир Мик
    Ещё в 2015 году, Виктор Суворов заявил, что "Путин - ходячий политический труп", посоветовал Украине приступить к разработке ядерного оружия,на которое после нарушения Будапештского меморандума она имеет полное моральное право.
    Немедленно отгородиться стеной от оккупированных территорий, а также гнать "поганой метлой украинских гнид" во власти, которые могут свести к нулю победу Евромайдана.

    https://gordonua.com/publications/suvorov-rezhim-putina-uzhe-ruhnul-a-sam-on-hodyachiy-politicheskiy-trup-101956.html https://gohttps://gordonua.com/publications/suvorov-rezhim-putina-uzhe-ruhnul-a-sam-on-hodyachiy-politicheskiy-trup-101956.html
  • Светлана Науменко
    Завтра у світила вітчизняної науки та видатного вченого
    Іллі Киви відбудеться захист кандидатської роботи. 26.04 о 10:00, вул. Нововокзальна, 17. Геращенко ответил Суворову и пригласил в Украину - Цензор.НЕТ 9369
  • Дмитро Черних #470343
    "Товарищ Кива,ви большой учёний " !!!)))
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