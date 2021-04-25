С начала года в Украине зарегистрировано 6 завозных случаев малярии: один человек умер, - ЦОЗ

В 2021 году в Украине уже зарегистрировали 6 завозных случаев малярии, один из которых стал смертельным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Украины.

В ЦОЗ напомнили, что 25 апреля - Всемирный день борьбы с малярией.

"Малярия - тяжелая, иногда смертельная болезнь, передающаяся через укусы комаров. Передача малярии происходит в 87 странах мира, в основном это страны Африки, а также в меньшей степени Азии, Южной и Северной Америки. Риск заражения и развития тяжелой болезни значительно выше у мигрантов и путешественников, которые не имеют иммунитета к малярии, а также у новорожденных, детей в возрасте до пяти лет, беременных женщин и людей, страдающих ВИЧ/СПИДом.

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В Украине передача малярии комарами не происходит и сейчас все случаи болезни - завезенные. В частности, в 2021 году в Украине уже зарегистрировали 6 завозных случаев малярии, один из которых стал смертельным", - сообщили в ЦОЗ.

Всем путешественникам стоит помнить, что малярия поддается профилактике и лечению. Чтобы предупредить заболевание, следует узнать, происходит ли передача малярии в стране, куда вы планируете поездку. Если да - следует позаботиться о защите от этого заболевания:

🔹 Надевайте одежду, которая максимально прикрывает тело.

🔹 Используйте репелленты - средства от насекомых, в том числе комаров.

🔹 Находитесь в помещениях, где установлены антимоскитные сетки, обработанные инсектицидом длительного действия.

🔹 Принимайте противомалярийные препараты (медикаменты для профилактики заболевания малярией) или химиопрофилактику (зависит от страны, куда вы планирует поехать, и ее нужно начать за несколько недель до поездки).

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📌 Ранние проявления малярии схожи с первыми признаками других заболеваний и появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Они могут проявляться слабо, а потому выявить болезнь сложно. Обычно это:

🔸 лихорадка

🔸 головная боль

🔸 сильное потоотделение;

🔸 слабость.

В ЦОЗ подчеркнули, что лечение необходимо начать в течение первых 24 часов после проявления симптомов. Иначе малярия может развиться в серьезное заболевание и закончиться смертью.

Если во время путешествия или в течение года после возвращения из страны, где происходит передача малярии, у вас появились симптомы гриппа или повысилась температура - немедленно обратитесь к врачу и сообщите об истории своих поездок.